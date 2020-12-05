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Лэмпард надеется получить новый контракт от Челси
Нынешнее соглашение сторон рассчитано до июня 2023 года
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о планах на будущее.
"Я чувствую, что хочу быть частью долгосрочного плана здесь.
Совершенные нами летом приобретения — за исключением, может быть, Тиаго Силвы — это приобретения на сейчас и на будущее. Это игроки, которые будут прогрессировать и добавлять в зрелости. Поэтому я хочу быть частью этого. Конечно, это решать клубу и в первую очередь владельцу, поэтому я должен думать о краткосрочных результатах, начиная с матча против "Лидса".
Мне повезло, что я тренирую клуб, который я люблю и которым живу", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.
Нынешний контракт Лэмпарда с "Челси" рассчитан до июня 2023 года.
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