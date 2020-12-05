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Лэмпард надеется получить новый контракт от Челси

Англия
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Нынешнее соглашение сторон рассчитано до июня 2023 года

Лэмпард надеется получить новый контракт от Челси
Новина українською

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о планах на будущее.

"Я чувствую, что хочу быть частью долгосрочного плана здесь.

Совершенные нами летом приобретения — за исключением, может быть, Тиаго Силвы — это приобретения на сейчас и на будущее. Это игроки, которые будут прогрессировать и добавлять в зрелости. Поэтому я хочу быть частью этого. Конечно, это решать клубу и в первую очередь владельцу, поэтому я должен думать о краткосрочных результатах, начиная с матча против "Лидса".

Мне повезло, что я тренирую клуб, который я люблю и которым живу", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.

Нынешний контракт Лэмпарда с "Челси" рассчитан до июня 2023 года.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон)
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