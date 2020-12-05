  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Моуриньо: У Тоттенхэма не было денег на зарплату Виллиана
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Моуриньо: У Тоттенхэма не было денег на зарплату Виллиана

Англия
(1 голосов)

Жозе рассказал, почему "шпоры" не боролись за бразильца

Моуриньо: У Тоттенхэма не было денег на зарплату Виллиана
Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо объяснил, почему его клуб не вступил в борьбу за вингера Виллиана минувшим летом.

Напомним, бразилец покинул "Челси" в качестве свободного агента летом, после чего перебрался в "Арсенал".

"У нас нет денег на Виллиана. Мы не можем платить такую зарплату, которую он получает в "Арсенале", поэтому я не хотел тратить свое время впустую — мы просто не могли его себе позволить.

Он по-прежнему опасен, он по-прежнему один из лучших игроков в Премьер-Лиге. Помимо этого, он мой хороший друг, и я не скрываю этого. Мы поддерживаем связь, общаемся, созваниваемся. Мы желаем хорошие вещи друг другу. Он мой друг и, конечно, очень хороший игрок", — цитирует Моуриньо The Telegraph.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виллиан Жозе Моуриньо Арсенал (Лондон) Тоттенхэм (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...