Моуриньо: У Тоттенхэма не было денег на зарплату Виллиана

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо объяснил, почему его клуб не вступил в борьбу за вингера Виллиана минувшим летом.

Напомним, бразилец покинул "Челси" в качестве свободного агента летом, после чего перебрался в "Арсенал".

"У нас нет денег на Виллиана. Мы не можем платить такую зарплату, которую он получает в "Арсенале", поэтому я не хотел тратить свое время впустую — мы просто не могли его себе позволить.

Он по-прежнему опасен, он по-прежнему один из лучших игроков в Премьер-Лиге. Помимо этого, он мой хороший друг, и я не скрываю этого. Мы поддерживаем связь, общаемся, созваниваемся. Мы желаем хорошие вещи друг другу. Он мой друг и, конечно, очень хороший игрок", — цитирует Моуриньо The Telegraph.