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Клопп: Не вижу ни единого преимущества от Brexit
В конце декабря британцы покинут ЕС
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пожаловался, что не видит никаких плюсов от Brexit.
Ранее на текущей неделе было объявлено, что Премьер-Лига, Футбольная Лига и FA согласовали систему, которая будет определять, кто из иностранных игроков сможет приехать в Англию. Это нововведение вступает в силу с января и связано с тем, что Великобритания завершает выход из Европейского союза.
" Майкл Эдвардс (спортивный директор "Ливерпуля") участвовал в этих переговорах, и клубы довольно упорно сражались ради этого решения — хорошего решения или насколько это было возможно хорошего решения.
Без этих переговоров было бы еще хуже. Я все еще жду, пока кто-нибудь назовет мне первое преимущество Brexit. Что станет действительно лучше после Brexit?
Естественно, это не мне судить, но как заинтересованное лицо я все еще жду первого плюса от Brexit. Возможно, я что-то пропустил, потому что я слишком погружен в футбол, но я особо не могу ничего припомнить", — цитирует Клоппа The Guardian.
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