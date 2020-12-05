АПЛ. Бернли и Эвертон не выявили победителя

Тот самый случай, когда ничья никого не могла устроить, но на победу никто из соперников не наиграл. "Эвертон" не оставляет надежд вернуться в группу лидеров (мог бы после победы это сделать). А "Бернли" мечтает выбраться из зоны вылета. Да, гости владели преимуществом, доминировали и больше создали моментов, но могли остаться вообще без очков. Пропущенный гол в дебюте - после паса Вествуда на удар издали решился Брэди. Красивый получился выстрел.

Почти сразу "ириски" могли отыгрываться. Доминик Кальверт-Льюин пробивал из пределов штрафной, великолепная была позиция, немного не хватило точности. Однако, скорее, могли и второй мяч пропустить гости. Крис Вуд выходил один на один с голкипером, совсем немного ему не хватило, чтобы переиграть Пикфорда.

Отыгрались мерсисайдцы после классной атаки по центру, перевода мяча на левый край, Ришарлисон прострелил на Кальверт-Льюина, который в падении переправил мяч в сетку. Затем были моменты у Родригеса и опять же у Вуда, всего по моментам можно считать на ничью наиграли команды, если бы не опасный удар Тосуна (он только вышел на замену и усилил "ирисок"). Поуп спас "Бернли" в компенсированное время.

АПЛ. 11-й тур

Стадион: Терф Мур (Бернли)

Бернли - Эвертон 1:1

Голы: Брэди 3 - Калверт-Льюин 45

Бернли: 1. Поуп, 2. Лоутон, 3. Тейлор, 5. Тарковски, 6. Ми, 8. Браунхилл, 18. Вествуд, 11. Макнил, 12. Брэди, 19. Родригес, 9. Вуд.

Эвертон: 1. Пикфорд, 5. Кин, 13. Мина, 6. Аллан Лурейро, 8. Делф, 9. Калверт-Льюин, 16. Дукуре, 22. Годфри, 7. Ришарлисон, 17. Айуоби, 19. Родригес.