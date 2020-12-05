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АПЛ. Бернли и Эвертон не выявили победителя
Команда Анчелотти снова теряет очки
Тот самый случай, когда ничья никого не могла устроить, но на победу никто из соперников не наиграл. "Эвертон" не оставляет надежд вернуться в группу лидеров (мог бы после победы это сделать). А "Бернли" мечтает выбраться из зоны вылета. Да, гости владели преимуществом, доминировали и больше создали моментов, но могли остаться вообще без очков. Пропущенный гол в дебюте - после паса Вествуда на удар издали решился Брэди. Красивый получился выстрел.
Почти сразу "ириски" могли отыгрываться. Доминик Кальверт-Льюин пробивал из пределов штрафной, великолепная была позиция, немного не хватило точности. Однако, скорее, могли и второй мяч пропустить гости. Крис Вуд выходил один на один с голкипером, совсем немного ему не хватило, чтобы переиграть Пикфорда.
Отыгрались мерсисайдцы после классной атаки по центру, перевода мяча на левый край, Ришарлисон прострелил на Кальверт-Льюина, который в падении переправил мяч в сетку. Затем были моменты у Родригеса и опять же у Вуда, всего по моментам можно считать на ничью наиграли команды, если бы не опасный удар Тосуна (он только вышел на замену и усилил "ирисок"). Поуп спас "Бернли" в компенсированное время.
АПЛ. 11-й тур
Стадион: Терф Мур (Бернли)
Бернли - Эвертон 1:1
Голы: Брэди 3 - Калверт-Льюин 45
Бернли: 1. Поуп, 2. Лоутон, 3. Тейлор, 5. Тарковски, 6. Ми, 8. Браунхилл, 18. Вествуд, 11. Макнил, 12. Брэди, 19. Родригес, 9. Вуд.
Эвертон: 1. Пикфорд, 5. Кин, 13. Мина, 6. Аллан Лурейро, 8. Делф, 9. Калверт-Льюин, 16. Дукуре, 22. Годфри, 7. Ришарлисон, 17. Айуоби, 19. Родригес.
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