Артета: Рано еще говорить о титуле для Тоттенхэма

Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился мыслями перед дерби с Тоттенхэмом:

"Я думаю, что еще рано говорить, кто является претендентом на титул в сезоне. Но "шпоры" находятся на том месте, на котором есть через свои правильные действия. Нам нужно обратить внимание на наше положение после 38-ми туров. После матча в воскресенье мы хотим быть на три очка ближе к "Тоттенхэму".

Атака наших следующих соперников находится в прекрасной форме, они полны уверенности, и вы видите, насколько они верят в то, что делают. Когда возникают моменты трудностей, они придерживаются плана и верят, что получат результат на каком-то этапе, и затем это происходит.

Дерби без болельщиков - это не то же самое. Мы долго ждали этого момента, но я не собираюсь жаловаться. Честно говоря, я предпочел бы играть на стадионе с атмосферой, с болельщиками ", - сказал Артета.