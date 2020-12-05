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Артета: Рано еще говорить о титуле для Тоттенхэма
Впереди Дерби Северного Лондона
Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился мыслями перед дерби с Тоттенхэмом:
"Я думаю, что еще рано говорить, кто является претендентом на титул в сезоне. Но "шпоры" находятся на том месте, на котором есть через свои правильные действия. Нам нужно обратить внимание на наше положение после 38-ми туров. После матча в воскресенье мы хотим быть на три очка ближе к "Тоттенхэму".
Атака наших следующих соперников находится в прекрасной форме, они полны уверенности, и вы видите, насколько они верят в то, что делают. Когда возникают моменты трудностей, они придерживаются плана и верят, что получат результат на каком-то этапе, и затем это происходит.
Дерби без болельщиков - это не то же самое. Мы долго ждали этого момента, но я не собираюсь жаловаться. Честно говоря, я предпочел бы играть на стадионе с атмосферой, с болельщиками ", - сказал Артета.
Матч между "Тоттенхэмом" и "Арсеналом" начнется в воскресенье, 6 декабря, в 18:30. Это будет вторая встреча Жозе Моуринью и Микеля Артеты в рамках Северолондонського Дерби. Пока счет 1:0 в пользу португальца.
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