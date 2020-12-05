  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Артета: Рано еще говорить о титуле для Тоттенхэма
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Артета: Рано еще говорить о титуле для Тоттенхэма

Англия
(1 голосов)

Впереди Дерби Северного Лондона

Артета: Рано еще говорить о титуле для Тоттенхэма
Новина українською

Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился мыслями перед дерби с Тоттенхэмом:

"Я думаю, что еще рано говорить, кто является претендентом на титул в сезоне. Но "шпоры" находятся на том месте, на котором есть через свои правильные действия. Нам нужно обратить внимание на наше положение после 38-ми туров. После матча в воскресенье мы хотим быть на три очка ближе к "Тоттенхэму".

Атака наших следующих соперников находится в прекрасной форме, они полны уверенности, и вы видите, насколько они верят в то, что делают. Когда возникают моменты трудностей, они придерживаются плана и верят, что получат результат на каком-то этапе, и затем это происходит.

Дерби без болельщиков - это не то же самое. Мы долго ждали этого момента, но я не собираюсь жаловаться. Честно говоря, я предпочел бы играть на стадионе с атмосферой, с болельщиками ", - сказал Артета.

Матч между "Тоттенхэмом" и "Арсеналом" начнется в воскресенье, 6 декабря, в 18:30. Это будет вторая встреча Жозе Моуринью и Микеля Артеты в рамках Северолондонського Дерби. Пока счет 1:0 в пользу португальца.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Тоттенхэм (Лондон) АПЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
SkySports

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...