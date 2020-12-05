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АПЛ. Манчестер Сити - Фулхэм 2:0. Скромно и на классе

Англия
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АПЛ. Манчестер Сити - Фулхэм 2:0. Скромно и на классе
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АПЛ. 11-й тур

Стадион: Этихад (Манчестер)
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)

Ман Сити - Фулхэм 2:0

Голы: Стерлинг 5, де Брюйне 25

Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 3. Диаш, 5. Стоунз, 22. Менди, 27. Канселу, 7. Стерлинг, 16. Родри, 17. де Брюйне, 8. Гюндоган, 9. Жезус, 26. Марез.

Фулхэм: 1. Ареола, 5. Андерсен, 16. Адарабиойо, 34. Айна, 33. Робинсон, 14. Райд, 15. Лофтус-Чик, 21. Рид, 29. Замбо-Ангисса, 17. Кавалейру, 19. Лукман.

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В статье: Хосеп Гвардиола Фулхэм (Лондон) Манчестер Сити
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