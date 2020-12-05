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11 голов в 11 матчах АПЛ. Калверт-Льюин продолжает забивать и возглавлять гонку бомбардиров
Сон Хин Мин дышит ему в спину
Матч 11-го тура чемпионата Англии между "Бернли" и "Эвертоном" завершился боевой ничьей 1:1. Хозяева матча открыли счет уже на третьей минуте. Гости восстановить паритет сумели в компенсированное время к первому тайму усилиями Доминика Калверта-Льюина.
Для англичанина этот мяч стал одиннадцатым в 11-х встречах текущего сезона в АПЛ. Он возглавляет гонку бомбардиров чемпионата. Позади него расположился Сон Хин Мин с девятью голами. В Варди и Салаха по восемь забитых мячей.
К личному рекорду голов Калверта-Льюина в одном сезоне АПЛ игроку осталось два гола. В прошлом году футболист завершил чемпионат с 13-ю мячами в активе. Также на счету англичанина три гола в двух встречах Кубка Лиги текущего сезона.
В "Эвертон" игрок перешел в последний день летнего трансферного окна 2016 года с "Шеффилд Юнайтед" за 1,8 млн евро. Сейчас его трансферная стоимость по данным портала Transfermarkt составляет 40 млн в той же валюте.
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