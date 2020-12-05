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Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:3. Когда поддержки болельщиков недостаточно
Первый матч в сезоне чемпионата Англии со зрителями на трибунах, впрочем, это не помогло хозяевам
Насколько безобразно манкунианцы провели первый тайм, ровно настолько они великолепно смотрелись во второй половине встречи. "Вест Хэм" отдал инициативу гостям, при этом часто контратаковал и почти каждая комбинация лондонцев заканчивалась ударом по воротам. Пусть и ограниченное количество болельщиков было на этой игре, но вначале поддержку чувствовали хозяева.
Могли забивать у "молотобойцев" Боуэн и Алле, но своими моментами не воспользовались. Зато удачно разыграли корнер подопечные Мойеса, Райс головой переправил мяч на дальнюю штангу и Соучек спокойно переадресовал мяч в сетку. Защитники прозевали подключение Томаша к атаке.
Неожиданно часто ошибался "Ман Юнайтед", словно не был готов к поединку чемпионата, видна была усталость и скованность. Все же график игр у "красных дьяволов" невероятно плотный. Многие атаки манкунианцев обрывались из-за неточных пасов, еще и не вошли в игру Кавани и ван де Беек. В перерыве Сульшер заменил этих двух игроков, Рашфорд и Фернандеш заметно усилили гостей.
Первый гол "МЮ" получился очень неожиданным, буквально из ничего забил Погба. Хендерсон выбил мяч от своих ворот (вопрос был в том, не ушел ли мяч за пределы поля - ВАР так и не дал ответа на этот вопрос). Тем не менее, атака продолжилась, Фернандеш отдал пас на Погба и француз классно пробил под самую штангу.
Не успели "молотобойцы" прийти в себя, как пропустили второй мяч. Теллес прострелил в штрафную, Гринвуд не лучшим образом принял мяч, хотя смог его обработать и пробил. Опять же пробил великолепно - 1:2. А еще через десять минут забили игроки, которые вышли на замены. Мата бросил в прорыв Рашфорда, который реализовал выход один в один с Фабиански.
У "Вест Хэма" не хватило запаса прочности на всю игру, поэтому заслуженно серия лондонцев из трех побед закончилась. А вот "Ман Юнайтед" победил в четвертом подряд матче Премьер-лиги и к дерби с "Ман Сити" в 12-м туре подойдет в отличном расположении духа. Тем более, в турнирной таблице команда Сульшера опережает подопечных Гвардиолы на одно очко, что также важно. Мелочей в манкунианских дерби не бывает.
АПЛ. 11-й тур
Стадион: Олимпийский (Лондон)
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем)
Вест Хэм Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:3
Голы: Соучек 38 - Погба 65, Гринвуд 68, Рашфорд 78
Вест Хэм: 1. Фабиански, 3. Крессуэлл, 4. Бальбуэна, 5. Цоуфал (Джонсон 85), 21. Огбонна, 26. Масуаку, 18. Форнальс (Бенрахма 85), 28. Соучек, 41. Райс, 17. Боуэн (Лансини 75), 22. Алле.
Манчестер Юнайтед: 26. Хендерсон, 2. Линделеф, 5. Магуайр, 27. Теллес, 6. Погба, 7. Кавани (Рашфорд 46), 26. Гринвуд, 29. Ван-Биссака, 34. ван де Беек (Фернандеш 46), 39. МакТоминай, 9. Марсьяль (Мата 62).
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