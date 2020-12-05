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Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:3. Когда поддержки болельщиков недостаточно

Англия
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Первый матч в сезоне чемпионата Англии со зрителями на трибунах, впрочем, это не помогло хозяевам

Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:3. Когда поддержки болельщиков недостаточно
UA-Футбол
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Насколько безобразно манкунианцы провели первый тайм, ровно настолько они великолепно смотрелись во второй половине встречи. "Вест Хэм" отдал инициативу гостям, при этом часто контратаковал и почти каждая комбинация лондонцев заканчивалась ударом по воротам. Пусть и ограниченное количество болельщиков было на этой игре, но вначале поддержку чувствовали хозяева.

Могли забивать у "молотобойцев" Боуэн и Алле, но своими моментами не воспользовались. Зато удачно разыграли корнер подопечные Мойеса, Райс головой переправил мяч на дальнюю штангу и Соучек спокойно переадресовал мяч в сетку. Защитники прозевали подключение Томаша к атаке.

Неожиданно часто ошибался "Ман Юнайтед", словно не был готов к поединку чемпионата, видна была усталость и скованность. Все же график игр у "красных дьяволов" невероятно плотный. Многие атаки манкунианцев обрывались из-за неточных пасов, еще и не вошли в игру Кавани и ван де Беек. В перерыве Сульшер заменил этих двух игроков, Рашфорд и Фернандеш заметно усилили гостей.

Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:3. Когда поддержки болельщиков недостаточно - изображение 1

Первый гол "МЮ" получился очень неожиданным, буквально из ничего забил Погба. Хендерсон выбил мяч от своих ворот (вопрос был в том, не ушел ли мяч за пределы поля - ВАР так и не дал ответа на этот вопрос). Тем не менее, атака продолжилась, Фернандеш отдал пас на Погба и француз классно пробил под самую штангу.

Не успели "молотобойцы" прийти в себя, как пропустили второй мяч. Теллес прострелил в штрафную, Гринвуд не лучшим образом принял мяч, хотя смог его обработать и пробил. Опять же пробил великолепно - 1:2. А еще через десять минут забили игроки, которые вышли на замены. Мата бросил в прорыв Рашфорда, который реализовал выход один в один с Фабиански.

У "Вест Хэма" не хватило запаса прочности на всю игру, поэтому заслуженно серия лондонцев из трех побед закончилась. А вот "Ман Юнайтед" победил в четвертом подряд матче Премьер-лиги и к дерби с "Ман Сити" в 12-м туре подойдет в отличном расположении духа. Тем более, в турнирной таблице команда Сульшера опережает подопечных Гвардиолы на одно очко, что также важно. Мелочей в манкунианских дерби не бывает.

АПЛ. 11-й тур

Стадион: Олимпийский (Лондон)
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем)

Вест Хэм Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:3

Голы: Соучек 38 - Погба 65, Гринвуд 68, Рашфорд 78

Вест Хэм: 1. Фабиански, 3. Крессуэлл, 4. Бальбуэна, 5. Цоуфал (Джонсон 85), 21. Огбонна, 26. Масуаку, 18. Форнальс (Бенрахма 85), 28. Соучек, 41. Райс, 17. Боуэн (Лансини 75), 22. Алле.

Манчестер Юнайтед: 26. Хендерсон, 2. Линделеф, 5. Магуайр, 27. Теллес, 6. Погба, 7. Кавани (Рашфорд 46), 26. Гринвуд, 29. Ван-Биссака, 34. ван де Беек (Фернандеш 46), 39. МакТоминай, 9. Марсьяль (Мата 62).

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В статье: Манчестер Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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