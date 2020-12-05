Англия
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Порядка было слишком мало, чтобы побить класс. АПЛ. Челси – Лидс Юнайтед 3:1
Во втором тайме гости очень сильно устали
АПЛ, 11-й тур.
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
Главный судья: Кевин Френд (Англия)
"Челси" – "Лидс Юнайтед" 3:1
Голы: Жиру (27), Зума (61), Пулишич (90+3) – Бэмфорд (4)
"Челси": Менди – Джеймс, Зума, Силва, Чилвелл – Хавертц (Ковачич, 67), Канте, Маунт – Зиеш (Пулишич, 30), Жиру (Абрахам, 79), Вернер
"Лидс Юнайтед": Мелье – Айлинг, Кох (Льоренте, 9), Купер, Даллас – Рафинья, Клих, Филлипс, Алиоски (Родриго, 69), Харрисон (Поведа, 58) – Бэмфорд
Предупреждения: Льоренте (74), Рафинья (90+5)
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