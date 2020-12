У гостей не хватило порядка, чтобы побить класс хозяев. АПЛ. Челси – Лидс Юнайтед 3:1

Оба наставника бросили в бой лучших исполнителей из доступных – в частности, свое место в составе после покера "Севилье" заслуженно получил Оливье Жиру. С первых минут стало ясно, что матч пройдет с запредельным количеством борьбы и концентрации от футболистов на каждом участке поля. На выстрелы Зиеша (вратарь) и Жиру (мимо) "Лидс" ответил результативно: Бэмфорд получил пас из глубины во время контратаки, Зума не сделал необходимый шаг, Силва не успел подстраховать, а Менди не до конца рассчитал выход из ворот (0:1).

6 - Olivier Giroud is the first player to score in six consecutive Premier League starts for Chelsea since Jimmy Floyd Hasselbaink in October 2001. Super. #CHELEE pic.twitter.com/CKcX4nfnWU — OptaJoe (@OptaJoe) December 5, 2020

"Челси" мог быстро восстановить паритет, однако Вернеру удивительным образом удалось, скорее, выбить снаряд с ленточки, чем попытаться протолкнуть его в ворота. В первой половине встречи "Лидс" не собирался зажиматься в своих владениях и по возможности старался комбинировать возле чужой штрафной площадки. Гости демонстрировали прессинг и не предоставляли хозяевам много пространства и возможностей подумать, навязывая борьбу за владение мячом. Можно даже сказать, что где-то "павлины" выглядели даже интереснее на своей финальной трети поля, чем соперник на их первой.

Тем не менее, важно учитывать класс и опыт выступлений команд в АПЛ – "белые" нередко ошибались в простых ситуациях. В одном из эпизодов Мелье подарил сферу Жиру, но Оливье поспешил неточно пробить сам, хотя спокойно мог покатить мяч на Вернера. Хотя француз свой шанс реализовал – Зиеш грамотно придержал, Джеймс прострелил, а форвард "синих" замкнул (1:1). Отметим, что в первом тайме вынужденно покинули газон из-за травм все тот же Зиеш и Кох.

35’ An even first half so far, with both sides creating opportunities. 1-1 pic.twitter.com/jCQEE7TRk3 — Leeds United (@LUFC) December 5, 2020

После перерыва "Челси" задвигался активнее, радуя своих немногочисленных поклонников на стадионе. В начале тайма Хавертц запорол перспективную подачу со стандарта в исполнении Джеймса. Добавим, что после COVID-19 Кай выглядел плохо, словно инородное тело, двигаясь не в такт с партнерами и раздавая неточные передачи (вскоре немца ожидаемо заменил Ковачич). "Лидс" ответил небанальным розыгрышем корнера, но если первую попытку Рафиньи забить нейтрализовал Силва, то во второй раз бразильский игрок гостей сам пробил выше ворот.

За полчаса до финального свистка "Челси" организовал короткий, но эффективный штурм ворот Мелье: Вернер дважды не переиграл голкипера "Лидса", удар Маунта был заблокирован защитниками, однако подача Мейсона с корнера на Зума вышла результативной (2:1). На фоне усталости гостей "Челси" демонстрировал качественное вертикальное движение. На финальном отрезке поединка лондонцы немного поправили свою реализацию, приблизив ее к показателям xG (4.35 vs 0.97) – под занавес встречи Пулишич забил третий мяч после прострела Тимо (3:1). В трудовом поединке "синие" добывают три очка и подтверждают несостоятельность "Лидса" в обороне.

АПЛ, 11-й тур.

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Кевин Френд (Англия)

"Челси" – "Лидс Юнайтед" 3:1

Голы: Жиру (27), Зума (61), Пулишич (90+3) – Бэмфорд (4)

"Челси": Менди – Джеймс, Зума, Силва, Чилвелл – Хавертц (Ковачич, 67), Канте, Маунт – Зиеш (Пулишич, 30), Жиру (Абрахам, 79), Вернер

"Лидс Юнайтед": Мелье – Айлинг, Кох (Льоренте, 9), Купер, Даллас – Рафинья, Клих, Филлипс, Алиоски (Родриго, 69), Харрисон (Поведа, 58) – Бэмфорд

Предупреждения: Льоренте (74), Рафинья (90+5)