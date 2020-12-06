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Пеп не делал замен! Манчестер Сити - Фулхэм 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Манчестер Сити - Фулхэм, 5 декабря 2020, Чемпионат Англии
Вашему вниманию видео обзор уверенной победы Манчестер Сити над Фулхэмом в 11-м туре английской Премьер-лиги. Преимущество горожанам обеспечили голы Стерлинга и Де Брюйне. Матч также отметился тем, что Хосеп Гвардиола вообще не делал замен. Александр Зинченко даже не попал в заявку.
Английская Премьер-лига. 11-й тур
Манчестер Сити - Фулхэм 2:0
Голы: Стерлинг 5, где Брюйне 26 пен.
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