Пеп не делал замен! Манчестер Сити - Фулхэм 2:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор уверенной победы Манчестер Сити над Фулхэмом в 11-м туре английской Премьер-лиги. Преимущество горожанам обеспечили голы Стерлинга и Де Брюйне. Матч также отметился тем, что Хосеп Гвардиола вообще не делал замен. Александр Зинченко даже не попал в заявку.

Английская Премьер-лига. 11-й тур

Манчестер Сити - Фулхэм 2:0

Голы: Стерлинг 5, где Брюйне 26 пен.