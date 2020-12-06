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Лэмпард – о 3:1 с Лидсом: В иной день мы могли бы забить 5-6 голов

Англия
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Наставник остался доволен игрой своей команды

Лэмпард – о 3:1 с Лидсом: В иной день мы могли бы забить 5-6 голов
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Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу над "Лидсом" (3:1) в 11-м туре АПЛ.

"Лидс" – превосходная команда. У них уникальный стиль, они хорошо обучены. Мы понимали, что перед нами большая задача. С точки зрения характера, выступления, многого другого я в полном восторге.

Я нервничал из-за "Лидса". Они опасны до тех пор, пока ты не обеспечишь отрыв. В другой день мы могли забить 5-6 голов и закончить игру, но мы все развиваемся и учимся быть хладнокровными.

Жиру – топ-игрок, хладнокровно реализующий моменты. Но и он мог забить еще один-два гола", – цитирует Лэмпарда BBC.

Благодаря победе "Челси" как минимум временно возглавил таблицу АПЛ, имея в своём активе 22 очка. Также беспроигрышная серия "синих" во всех турнирах продлилась до 13 матчей.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Лидс Юнайтед
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