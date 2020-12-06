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Хаким Зиеш получил очередную травму в матче с Лидсом
"Синие" потеряли марокканского плеймейкера в игре с "белыми"
Плеймейкер "Челси" Хаким Зиеш получил травму задней поверхности бедра в матче против "Лидс Юнайтед" (3:1), покинув поле на 30-й минуте игры.
"Зиеш повредил заднюю поверхность бедра, и в ближайшие пару дней мы узнаем, насколько все серьезно. Конечно, мы расстроены, что это случилось в столь насыщенный период", — приводит слова Лэмпарда Evening Standard.
Напомним, Зиеш пропустил старт сезона из-за травмы колена, дебютировав за "синих" лишь в октябре. Всего на счету Хакима гол и 3 результативные передачи в 7 матчах АПЛ.
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