Хаким Зиеш получил очередную травму в матче с Лидсом

Плеймейкер "Челси" Хаким Зиеш получил травму задней поверхности бедра в матче против "Лидс Юнайтед" (3:1), покинув поле на 30-й минуте игры.

"Зиеш повредил заднюю поверхность бедра, и в ближайшие пару дней мы узнаем, насколько все серьезно. Конечно, мы расстроены, что это случилось в столь насыщенный период", — приводит слова Лэмпарда Evening Standard.

Напомним, Зиеш пропустил старт сезона из-за травмы колена, дебютировав за "синих" лишь в октябре. Всего на счету Хакима гол и 3 результативные передачи в 7 матчах АПЛ.