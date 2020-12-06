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МЮ планирует удвоить зарплату Бруну Фернандеша – СМИ

Англия
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Португалец мгновенно стал своим на "Олд Траффорд"

МЮ планирует удвоить зарплату Бруну Фернандеша – СМИ
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"Манчестер Юнайтед" собирается наградить полузащитника Бруну Фернандеша новым контрактом с удвоенным окладом.

У Фернандеша остается еще три полных года по действующему контракту плюс опция продления на 12 месяцев, однако на "Олд Траффорд" считают, что 26-летний игрок сборной Португалии заслужил награду за продемонстрированный прогресс.

В данный момент Фернандеш получает немного больше 100 тысяч фунтов в неделю — как и запасной голкипер Дин Хендерсон или резервист Джесси Лингард.

По информации Daily Mirror, новая сделка с увеличенной до 200 тыс. фунтов зарплатой в неделю позволит Бруну приблизиться к Полю Погба и Давиду Де Хеа, которые получают в Манчестере 300 и 350 тыс. фунтов каждые семь дней, соответственно.

После своего перехода из "Спортинга" Фернандеш забил 22 гола (12 с пенальти) и отдал 14 результативных передач в 37 матчах за "красных дьяволов".

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В статье: Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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