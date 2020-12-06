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Челси – Лидс 3:1. Неудачный день Вернера и очередной гол Жиру

Англия
(1 голосов)

"Синие" добыли волевую победу и вырвались в лидеры АПЛ

Челси – Лидс 3:1. Неудачный день Вернера и очередной гол Жиру
Новина українською

"Челси" добыл волевую победу над "Лидс Юнайтед" (3:1) в 11-м туре АПЛ.

Гости быстро повели благодаря голу выпускника "пенсионеров" Патрика Бэмфорда. На это "Челси" ответил очередными мячами Оливье Жиру и Курта Зума, а точку в игре поставил вышедший на замену Кристиан Пулишич.

Таким образом "синие" как минимум временно возглавили АПЛ, набрав 22 очка. "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" (по 21 пункту) сыграют свои поединки сегодня.

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В статье: Оливье Жиру Челси (Лондон) Лидс Юнайтед
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Комментарии (2)
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Андрей (Odessa)
06.12.2020 в 12:16
Зиеша жалко, король стандартов
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10 (Феодосия)
06.12.2020 в 11:41
Бедный Вернер... уже в конце решил просто пас отдать)
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