"Челси" добыл волевую победу над "Лидс Юнайтед" (3:1) в 11-м туре АПЛ.

Гости быстро повели благодаря голу выпускника "пенсионеров" Патрика Бэмфорда. На это "Челси" ответил очередными мячами Оливье Жиру и Курта Зума, а точку в игре поставил вышедший на замену Кристиан Пулишич.

Таким образом "синие" как минимум временно возглавили АПЛ, набрав 22 очка. "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" (по 21 пункту) сыграют свои поединки сегодня.