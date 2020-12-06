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Челси – Лидс 3:1. Неудачный день Вернера и очередной гол Жиру
"Синие" добыли волевую победу и вырвались в лидеры АПЛ
"Челси" добыл волевую победу над "Лидс Юнайтед" (3:1) в 11-м туре АПЛ.
Гости быстро повели благодаря голу выпускника "пенсионеров" Патрика Бэмфорда. На это "Челси" ответил очередными мячами Оливье Жиру и Курта Зума, а точку в игре поставил вышедший на замену Кристиан Пулишич.
Таким образом "синие" как минимум временно возглавили АПЛ, набрав 22 очка. "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" (по 21 пункту) сыграют свои поединки сегодня.
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Комментарии (2)
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Андрей (Odessa)
06.12.2020 в 12:16
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10 (Феодосия)
06.12.2020 в 11:41
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