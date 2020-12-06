Клопп назвал своего фаворита на победу в АПЛ в этом сезоне

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "Челси" фаворитом на завоевание титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

"Если смотреть матчи, то видно, что "Тоттенхэм" выступает довольно хорошо, но в данный момент "Челси" выглядит для меня фаворитом. У них самый большой состав, отличные игроки и еще они показывают хорошую игру. Сейчас они набрали полный ход и имеют невероятные возможности для ротации состава от матча к матчу. Вот и все.

Пока слишком рано говорить о том, кто кого опережает и все такое. Как я уже говорил, в этом сезоне важно не поставить какую-то цель, а просто преодолевать сложности, играя в как можно более классный футбол. Этим мы и занимаемся.

Мы всегда к этому стремимся, хотя от матча к матчу качество нашего футбола может меняться. Но мы сосредоточены на следующем матче, следующем сопернике, а не на других результатах", — цитирует Клоппа Goal.