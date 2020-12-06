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Клопп назвал своего фаворита на победу в АПЛ в этом сезоне

Англия
(1 голосов)

Юрген под впечатлением от игры и состава "Челси"

Клопп назвал своего фаворита на победу в АПЛ в этом сезоне
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "Челси" фаворитом на завоевание титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

"Если смотреть матчи, то видно, что "Тоттенхэм" выступает довольно хорошо, но в данный момент "Челси" выглядит для меня фаворитом. У них самый большой состав, отличные игроки и еще они показывают хорошую игру. Сейчас они набрали полный ход и имеют невероятные возможности для ротации состава от матча к матчу. Вот и все.

Пока слишком рано говорить о том, кто кого опережает и все такое. Как я уже говорил, в этом сезоне важно не поставить какую-то цель, а просто преодолевать сложности, играя в как можно более классный футбол. Этим мы и занимаемся.

Мы всегда к этому стремимся, хотя от матча к матчу качество нашего футбола может меняться. Но мы сосредоточены на следующем матче, следующем сопернике, а не на других результатах", — цитирует Клоппа Goal.

"Ливерпуль" отстает от лидирующего "Челси" на одно очко, однако имеет матч в запасе.

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В статье: Юрген Клопп Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Ливерпуль
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Комментарии (1)
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okolegko (Київ)
06.12.2020 в 13:18
Взагалі-то за своїм складом і потенціалом Челсі разом з МЮ давно вже повинні були якщо не вигравати АПЛ, то принаймні боротися за чемпіонство. Але, мабуть, керувати табуном самозакоханих мільйонерів не так вже й просто. Приклад Вест Гема дуже показовий
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