Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ. Вест Бромвич на своем поле крупно уступает Кристал Пэласу
Дубли Заха и Бентеке помогли "орлам" разгромить "дроздов"
УПЛ. 11-й тур
Стадион: Хоторнс (Вест Бромвич)
Вест Бромвич - Кристал Пэлас 1:5
Голы: Галлахер 30 - Ферлонг 9 (авт.), Заха 56, Бентеке 60, Заха 69, Бентеке 83
Вест Бромвич Альбион: 1. Джонстон, 2. Ферлонг, 5. Бартли, 6. Аджайи, 20. Иванович, 18. Галлахер К., 10. Филлипс, 11. Диангана, 19. Сойерс, 12. Перейра, 29. Ахирн-Грант.
Кристал Пэлас: 31. Гуайта, 3. Ван Аанхольт, 8. Куяте Ш., 15. Шлупп, 17. Клайн, 24. Кэхилл, 4. Миливоевич, 11. Заха, 18. Макартур, 25. Эзе, 20. Бентеке.
Предупреждения: Сойерс 17 - Макартур 50, Миливоевич 89
Удаление: Перейра 34
Популярное сейчас
- Селезнев: Обещал закончить карьеру в Рухе
- Цыганков догоняет Шахаба. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Ребров: Игра с Динамо будет очень сложной
- Наставник Лестера: Ключевые игроки отдохнут, нас пополнят футболисты молодежной команды
- Самая красивая пара украинского футбола. ФОТО
- Сексуальная украинская теннисистка родила ребенка от Жерсона Родригеса. ФОТО