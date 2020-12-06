  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Вест Бромвич на своем поле крупно уступает Кристал Пэласу
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Вест Бромвич на своем поле крупно уступает Кристал Пэласу

Англия
(1 голосов)

Дубли Заха и Бентеке помогли "орлам" разгромить "дроздов"

АПЛ. Вест Бромвич на своем поле крупно уступает Кристал Пэласу
UA-Футбол
Новина українською

УПЛ. 11-й тур

Стадион: Хоторнс (Вест Бромвич)

Вест Бромвич - Кристал Пэлас 1:5

Голы: Галлахер 30 - Ферлонг 9 (авт.), Заха 56, Бентеке 60, Заха 69, Бентеке 83

Вест Бромвич Альбион: 1. Джонстон, 2. Ферлонг, 5. Бартли, 6. Аджайи, 20. Иванович, 18. Галлахер К., 10. Филлипс, 11. Диангана, 19. Сойерс, 12. Перейра, 29. Ахирн-Грант.

Кристал Пэлас: 31. Гуайта, 3. Ван Аанхольт, 8. Куяте Ш., 15. Шлупп, 17. Клайн, 24. Кэхилл, 4. Миливоевич, 11. Заха, 18. Макартур, 25. Эзе, 20. Бентеке.

Предупреждения: Сойерс 17 - Макартур 50, Миливоевич 89

Удаление: Перейра 34

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вест Бромвич Альбион Кристал Пэлас (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...