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АПЛ. Лестер вырывает победу у Шеффилд Юнайтед

Англия
(1 голосов)

На последних минутах лисы забили решающий гол

АПЛ. Лестер вырывает победу у Шеффилд Юнайтед
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АПЛ. 11-й тур

Стадион: Бремелл Лейн (Шеффилд)

Шеффилд Юнайтед - Лестер Сити 1:2

Голы: Макберни 27 - Перес 24, Варди 90

Шеффилд Юнайтед: 1. Рэмсдейл, 2. Болдок, 6. Бэшэм, 12. Иган, 13. Лоу М., 4. Флек, 7. Ландстрем, 8. Берге, 14. Берк, 9. Макберни.

Лестер: 1. Шмейхель, 2. Джастин, 6. Эванс Дж., 28. Фукс, 3. Фофана У., 8. Тилеманс, 11. Олбрайтон, 24. Менди Н., 10. Мэддисон, 9. Варди, 17. Перес.

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В статье: Шеффилд Юнайтед Лестер Сити
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