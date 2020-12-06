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АПЛ. Лестер вырывает победу у Шеффилд Юнайтед
На последних минутах лисы забили решающий гол
АПЛ. 11-й тур
Стадион: Бремелл Лейн (Шеффилд)
Шеффилд Юнайтед - Лестер Сити 1:2
Голы: Макберни 27 - Перес 24, Варди 90
Шеффилд Юнайтед: 1. Рэмсдейл, 2. Болдок, 6. Бэшэм, 12. Иган, 13. Лоу М., 4. Флек, 7. Ландстрем, 8. Берге, 14. Берк, 9. Макберни.
Лестер: 1. Шмейхель, 2. Джастин, 6. Эванс Дж., 28. Фукс, 3. Фофана У., 8. Тилеманс, 11. Олбрайтон, 24. Менди Н., 10. Мэддисон, 9. Варди, 17. Перес.
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