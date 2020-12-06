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Кейн забил 250-ый гол в карьере

Англия
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27-летний англичанин продолжает достигать вершин

Кейн забил 250-ый гол в карьере
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После первого тайма в матче между "Тоттенхэмом" и "Арсеналом" счет 2:0 в пользу подопечных Жозе Моуринью. Второй гол в поединке забил нападающий Гарри Кейн. Этот мяч стал для англичанина 250-м в профессиональной карьере.

212 голов он забил за "Тоттенхэм", 32 за сборную Англии, 9 за "Миллуол", 5 за "Лейтон Ориент" и 2 за "Лестер". Также в активе форварда 59 ассистов.

Кейн выступает за "шпор" с мая 2013 года. В этом сезоне на его счету 17 матчей, 14 голов и 12 ассистов во всех турнирах. Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до лета 2024-го года. Ориентировочная стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt составляет 120 млн евро.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Гарри Кейн
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