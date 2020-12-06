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Ливерпуль - Вулверхэмптон 4:0. Тоттенхэм, не уйдешь

Англия
(1 голосов)

Разгромная победа мерсисайдцев

Ливерпуль - Вулверхэмптон 4:0. Тоттенхэм, не уйдешь
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АПЛ, 11-ый тур. Энфилд (Ливерпуль)

Ливерпуль - Вулверхэмптон 4:0

Голы: Салах 24 Вейналдум 58, Матип 67, Семеду 81 авт

Ливерпуль: Келлехер - Уильямс (Александр-Арнольд 68), Матип, Фабинью, Робеертсон - Хендерсон (Кейта 81), Вейналдум, Джонс - Салах, Фирмино (Жота 73), Мане

Вулверхэмптон: Патрисиу - Боли, Коуди, Дендонкер - Семеду, Моутинью, Невеш (Фабио Силва 62), Марсаль - Траоре, Поденсе (Айт Нури 71), Нету (Витинья 79)

Предупреждения: Уильямс 3 - Моутинью 89

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Ливерпуль
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