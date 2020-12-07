Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу своих подопечных над "Вулвз" и возвращения фанатов на "Энфилд" после 270-ти дней паузы:

"Идеальный вечер, не так ли? Какой бы ни была погода на улице, на стадионе было прекрасно!

Игра, атмосфера - все было просто замечательно. У меня по коже побежали мурашки, когда болельщики начали выполнять "You'll Never Walk Alone". Я никогда не думал, что это может быть настолько прекрасно.

Пандемия началась в феврале, и мы ждали, когда все вернется в норму. Не думаю, что мы очень ценили это раньше. Это было очень трогательно.

Перед игрой было несколько вызовов - "Вулверхэмптон" играет по разным схемам. Я дал ребятам информацию о том, как прессинговать их. Ребята показали выдающуюся игру, это наш лучший результат с этой командой", - сказал Клопп.