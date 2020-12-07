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Клопп: У меня мурашки по коже после того, как снова услышал You'll Never Walk Alone
Немецкий специалист доволен и победой, и возвращением болельщиков на трибуны
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу своих подопечных над "Вулвз" и возвращения фанатов на "Энфилд" после 270-ти дней паузы:
"Идеальный вечер, не так ли? Какой бы ни была погода на улице, на стадионе было прекрасно!
Игра, атмосфера - все было просто замечательно. У меня по коже побежали мурашки, когда болельщики начали выполнять "You'll Never Walk Alone". Я никогда не думал, что это может быть настолько прекрасно.
Пандемия началась в феврале, и мы ждали, когда все вернется в норму. Не думаю, что мы очень ценили это раньше. Это было очень трогательно.
Перед игрой было несколько вызовов - "Вулверхэмптон" играет по разным схемам. Я дал ребятам информацию о том, как прессинговать их. Ребята показали выдающуюся игру, это наш лучший результат с этой командой", - сказал Клопп.
Эта победа позволила "Ливерпулю" догнать "Тоттенхэм", который несколькими часами ранее победил "Арсенал" и возглавил таблицу АПЛ. В двух команд по 24 очка, и уже через один тур, 16 декабря, коллективы сойдутся в очной встрече на "Энфилде".
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