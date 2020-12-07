Кейн плюс Сон равно победа. Тоттенхэм - Арсенал 2:0. Видео голов и обзор матча

"Тоттенхэм" одолел "Арсенал" в Дерби Северного Лондона благодаря Кейну и Сону, которые оформили гол+пас в матче. Надежная игра в обороне и разящие контратаки забросили очередные три очка в копилку "шпор". Пятая домашняя победа подряд во всех турнирах для подопечных Жозе Моуринью.

Английская Премьер-лига. 11-й тур

Тоттенхэм - Арсенал 2:0

Голы: Сон 13, Кейн 45+1