  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кейн плюс Сон равно победа. Тоттенхэм - Арсенал 2:0. Видео голов и обзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кейн плюс Сон равно победа. Тоттенхэм - Арсенал 2:0. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Шпоры возглавили турнирную таблицу АПЛ

Кейн плюс Сон равно победа. Тоттенхэм - Арсенал 2:0. Видео голов и обзор матча
Новина українською

"Тоттенхэм" одолел "Арсенал" в Дерби Северного Лондона благодаря Кейну и Сону, которые оформили гол+пас в матче. Надежная игра в обороне и разящие контратаки забросили очередные три очка в копилку "шпор". Пятая домашняя победа подряд во всех турнирах для подопечных Жозе Моуринью.

Английская Премьер-лига. 11-й тур

Тоттенхэм - Арсенал 2:0

Голы: Сон 13, Кейн 45+1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Тоттенхэм (Лондон) Гарри Кейн Сон Хин Мин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Setanta Sports

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...