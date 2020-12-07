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Кейн плюс Сон равно победа. Тоттенхэм - Арсенал 2:0. Видео голов и обзор матча
Шпоры возглавили турнирную таблицу АПЛ
"Тоттенхэм" одолел "Арсенал" в Дерби Северного Лондона благодаря Кейну и Сону, которые оформили гол+пас в матче. Надежная игра в обороне и разящие контратаки забросили очередные три очка в копилку "шпор". Пятая домашняя победа подряд во всех турнирах для подопечных Жозе Моуринью.
Английская Премьер-лига. 11-й тур
Тоттенхэм - Арсенал 2:0
Голы: Сон 13, Кейн 45+1
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Источник:Setanta Sports
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