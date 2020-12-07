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И это еще они с потерями. Ливерпуль - Вулверхэмптон 4:0. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Ливерпуль - Вулверхэмптон, Чемпионат Англии, 6 декабря 2020

И это еще они с потерями. Ливерпуль - Вулверхэмптон 4:0. Видео голов и обзор матча
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Вашему вниманию видео обзор матча Ливерпуль - Вулверхэмптон, которые встречались в 11-м туре английской Премьер-лиги. У команды Клоппа в целом не было проблем с соперником, несмотря на то, что в лазарете до сих пор находятся несколько лидеров (Алиссон, Александр-Арнольд, Ван Дейк, Алькантара). Благодаря этой победе Ливерпуль не отпустил Тоттенхэм в отрыв - у обеих команд по 24 очка, они делят первое место.

Английская Премьер-лига. 11-й тур
Ливерпуль - Вулверхэмптон 4:0
Голы: Салах 24 Вейналдум 58, Матип 67, Семеду 78 аг

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В статье: Вулверхэмптон Ливерпуль Жоржиньо Вейналдум Мохамед Салах
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