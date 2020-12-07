И это еще они с потерями. Ливерпуль - Вулверхэмптон 4:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Ливерпуль - Вулверхэмптон, которые встречались в 11-м туре английской Премьер-лиги. У команды Клоппа в целом не было проблем с соперником, несмотря на то, что в лазарете до сих пор находятся несколько лидеров (Алиссон, Александр-Арнольд, Ван Дейк, Алькантара). Благодаря этой победе Ливерпуль не отпустил Тоттенхэм в отрыв - у обеих команд по 24 очка, они делят первое место.

Английская Премьер-лига. 11-й тур

Ливерпуль - Вулверхэмптон 4:0

Голы: Салах 24 Вейналдум 58, Матип 67, Семеду 78 аг