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Клопп коротко прокомментировал ситуацию с трудовым договором одного из лидеров Ливерпуля
Юрген на связи
Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о ситуации вокруг контракта хавбека "красных" Джорджиньо Вейналдума после матча 11-го тура Английской Премьер-лиги с "Вулверхэмптоном" (4:0). Голландец отыграл весь матч и забил второй гол своей команды.
"Я надеюсь на то, что он подпишет новый контракт. Вы можете заметить, что он регулярно выходит на поле – у нас очень хорошие отношения".
30 июня 2021 года Вейналдум может стать свободным агентом. Отметим, что "Ливерпуль" не проигрывает уже 65 матчей подряд дома в АПЛ. До рекорда лондонского "Челси" остался 21 поединок.
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