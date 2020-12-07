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Клопп коротко прокомментировал ситуацию с трудовым договором одного из лидеров Ливерпуля

Англия
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Юрген на связи

Клопп коротко прокомментировал ситуацию с трудовым договором одного из лидеров Ливерпуля
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Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о ситуации вокруг контракта хавбека "красных" Джорджиньо Вейналдума после матча 11-го тура Английской Премьер-лиги с "Вулверхэмптоном" (4:0). Голландец отыграл весь матч и забил второй гол своей команды.

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"Я надеюсь на то, что он подпишет новый контракт. Вы можете заметить, что он регулярно выходит на поле – у нас очень хорошие отношения".

30 июня 2021 года Вейналдум может стать свободным агентом. Отметим, что "Ливерпуль" не проигрывает уже 65 матчей подряд дома в АПЛ. До рекорда лондонского "Челси" остался 21 поединок.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Жоржиньо Вейналдум
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Источник:
Goal

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