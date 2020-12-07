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Эффект ради скандала? Варди во время празднования забитого мяча уничтожил угловой флажок ЛГБТ

Англия
(2 голосов)

Подкат вышел на 10 из 10

Эффект ради скандала? Варди во время празднования забитого мяча уничтожил угловой флажок ЛГБТ
Новина українською

Нападающий "Лестера" Джейми Варди забил гол в ворота "Шеффилд Юнайтед" под занавес встречи (2:1) и принес своей команде победу. Побежал праздновать форвард к угловому флажку. Казалось бы, ничего такого, многие так делают, но англичанин решил включить режим "берсерка".

Читайте такжеАПЛ. Лестер вырывает победу у Шеффилд Юнайтед

Варди разбежался, постелился в подкат и уничтожил радужный флажок. Важно отметить, что в эти дни руководство АПЛ проводит акцию "Rainbow Laces" в поддержку ЛГБТ.

Арбитр поединка справедливо показал Джейми "горчичник", хоть футболист и пытался починить конструкцию – после финального свистка пользователи в Твиттере начали шутить над игроком, а представители ЛГБТ теперь грозят ему скандалом.

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В статье: Джейми Варди Лестер Сити ЛГБТ rainbow laces
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Комментарии (2)
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С.Карпович. (Ланівці)
07.12.2020 в 14:05
Тепер півні будуть гризти Варді як миша валянка.
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GOLD-MAN-ANGLO-SAX
07.12.2020 в 12:37
На то он и чемпион АПЛ.
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