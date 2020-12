Эффект ради скандала? Варди во время празднования забитого мяча уничтожил угловой флажок ЛГБТ

Нападающий "Лестера" Джейми Варди забил гол в ворота "Шеффилд Юнайтед" под занавес встречи (2:1) и принес своей команде победу. Побежал праздновать форвард к угловому флажку. Казалось бы, ничего такого, многие так делают, но англичанин решил включить режим "берсерка".

Варди разбежался, постелился в подкат и уничтожил радужный флажок. Важно отметить, что в эти дни руководство АПЛ проводит акцию "Rainbow Laces" в поддержку ЛГБТ.

Арбитр поединка справедливо показал Джейми "горчичник", хоть футболист и пытался починить конструкцию – после финального свистка пользователи в Твиттере начали шутить над игроком, а представители ЛГБТ теперь грозят ему скандалом.

Jamie Vardy demonstrates the only rational response to rainbow corner flags. #SHULEI pic.twitter.com/rCeXLdGiVV