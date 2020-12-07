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Эффект ради скандала? Варди во время празднования забитого мяча уничтожил угловой флажок ЛГБТ
Подкат вышел на 10 из 10
Нападающий "Лестера" Джейми Варди забил гол в ворота "Шеффилд Юнайтед" под занавес встречи (2:1) и принес своей команде победу. Побежал праздновать форвард к угловому флажку. Казалось бы, ничего такого, многие так делают, но англичанин решил включить режим "берсерка".
Варди разбежался, постелился в подкат и уничтожил радужный флажок. Важно отметить, что в эти дни руководство АПЛ проводит акцию "Rainbow Laces" в поддержку ЛГБТ.
Арбитр поединка справедливо показал Джейми "горчичник", хоть футболист и пытался починить конструкцию – после финального свистка пользователи в Твиттере начали шутить над игроком, а представители ЛГБТ теперь грозят ему скандалом.
Jamie Vardy demonstrates the only rational response to rainbow corner flags. #SHULEI pic.twitter.com/rCeXLdGiVV— Way of the World (@wayotworld) December 6, 2020
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