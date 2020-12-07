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Моуриньо: Кейн и Сон работают как животные, при всем уважении к животным, я люблю животных
Неожиданный комплимент от португальца
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью был впечатлен игрой своих двух нападающих в матче против "Арсенала".
"Они (Сон и Кейн – прим.) работают как животные, при всем уважении к животным, я люблю животных", - сказал Моуринью Sky Sports.
"Они работали невероятно усердно, когда у команды не было мяча. Гарри Кейн доставлял мячи в штрафную. Сон в первые 60 минут много работал с Ектором Беллерином, затем в качестве второго нападающего работал много на центральных защитниках. У них очень хорошее чувство баланса, и они также делают невероятную тактическую работу для команды, когда у команды нет мяча".
Добавим, что Гарри Кейн и Сон Хын Мин отметились забитыми мячами в поединке с "Арсеналом". У форвардов "Тоттенхэма" потрясающая статистика. Между собой они поделили 18 голов, 3 ассиста у Сон и 10 у Кейна.
Сейчас "Тотенхем" возглавляют турнирную таблицу, опережая по разнице мячей "Ливерпуль". Для "Арсенала" сезон складывается просто ужасно: 11 туров, 4 победы, ничья, 6 поражений, 13 очков из 33 возможных и 15-е место.
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