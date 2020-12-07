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Лидер МЮ признался, что COVID-19 сильно повлиял на его физическое состояние в начале сезона
Сейчас он уже в порядке?
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба сказал в интервью клубному каналу, что из-за коронавируса он чувствовал себя крайне вяло на старте кампании. Цитирует француза ESPN.
"Это сложно объяснить, возможно, вы не поймете. На тренировке я сказал тренеру по фитнесу, что чувствую себя странно. Знаете, словно это был не я – усталость приходила очень быстро, я испытывал проблемы с дыханием".
"Помню первый матч после возвращения – я не мог бежать, хоть и пытался. Сказал Сульшеру, что начну поединок, а там посмотрим. В итоге, мне потребовалось очень много времени, чтобы восстановить свои кондиции. Сейчас я вернул свой ритм и мне это нравится".
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