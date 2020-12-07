  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лидер МЮ признался, что COVID-19 сильно повлиял на его физическое состояние в начале сезона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лидер МЮ признался, что COVID-19 сильно повлиял на его физическое состояние в начале сезона

Англия
(1 голосов)

Сейчас он уже в порядке?

Лидер МЮ признался, что COVID-19 сильно повлиял на его физическое состояние в начале сезона
Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба сказал в интервью клубному каналу, что из-за коронавируса он чувствовал себя крайне вяло на старте кампании. Цитирует француза ESPN.

Читайте такжеДешам: Положение Погба в МЮ негативно сказывается на его психологическом состоянии

"Это сложно объяснить, возможно, вы не поймете. На тренировке я сказал тренеру по фитнесу, что чувствую себя странно. Знаете, словно это был не я – усталость приходила очень быстро, я испытывал проблемы с дыханием".

"Помню первый матч после возвращения – я не мог бежать, хоть и пытался. Сказал Сульшеру, что начну поединок, а там посмотрим. В итоге, мне потребовалось очень много времени, чтобы восстановить свои кондиции. Сейчас я вернул свой ритм и мне это нравится".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Поль Погба Манчестер Юнайтед коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ESPN

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...