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Никакой Баварии. Челси не собирается отпускать зимой Хадсона-Одои

Англия
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Вингер играет мало

Никакой Баварии. Челси не собирается отпускать зимой Хадсона-Одои
UA-Футбол
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В ближайшее трансферное окно "Челси" не собирается отпускать Каллума Хадсона-Одои. Об этом передает The Athletic.

Долгое время вингером интересовалась "Бавария", и даже после продления контракта, интерес мюнхенцев не иссяк. Судя по данным источника, команде Флика придется ждать минимум до лета.

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В этом сезоне Хадсон-Одои успел сыграть 12 матчей, в которых забил три гола.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Челси (Лондон) Каллум Хадсон-Одой
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