Никакой Баварии. Челси не собирается отпускать зимой Хадсона-Одои

В ближайшее трансферное окно "Челси" не собирается отпускать Каллума Хадсона-Одои. Об этом передает The Athletic.

Долгое время вингером интересовалась "Бавария", и даже после продления контракта, интерес мюнхенцев не иссяк. Судя по данным источника, команде Флика придется ждать минимум до лета.

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В этом сезоне Хадсон-Одои успел сыграть 12 матчей, в которых забил три гола.