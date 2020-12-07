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"С МЮ все кончено". Завтра выйдет интервью Райолы касательно будущего Погба
Ждем сенсации?
Завтра выйдет большое интервью агента Мино Райолы, которое он дал итальянскому изданию Тuttosport.
Сегодня вышел тизер интервью, в котором агент рассказал о будущем Поля Погба. Райола заявил, что с "МЮ" все кончено.
Mino Raiola to Tuttosport: “I can say that it’s over for Paul Pogba at Manchester United”. ???? #MUFC #Pogba #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 7, 2020
Слухи о возможном трансфере Погба ходили давно, а сам полузащитник говорил о мечте сыграть за "Реал". Текущий контракт француза истекает в 2022-м году.
В этом сезоне Погба успел провести 13 матчей и забить два гола.
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