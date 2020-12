"С МЮ все кончено". Завтра выйдет интервью Райолы касательно будущего Погба

Завтра выйдет большое интервью агента Мино Райолы, которое он дал итальянскому изданию Тuttosport.

Сегодня вышел тизер интервью, в котором агент рассказал о будущем Поля Погба. Райола заявил, что с "МЮ" все кончено.

Mino Raiola to Tuttosport: “I can say that it’s over for Paul Pogba at Manchester United”. ???? #MUFC #Pogba #transfers