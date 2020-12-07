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"С МЮ все кончено". Завтра выйдет интервью Райолы касательно будущего Погба

Англия
(1 голосов)

Ждем сенсации?

"С МЮ все кончено". Завтра выйдет интервью Райолы касательно будущего Погба
UA-Футбол
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Завтра выйдет большое интервью агента Мино Райолы, которое он дал итальянскому изданию Тuttosport.

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Сегодня вышел тизер интервью, в котором агент рассказал о будущем Поля Погба. Райола заявил, что с "МЮ" все кончено.

Слухи о возможном трансфере Погба ходили давно, а сам полузащитник говорил о мечте сыграть за "Реал". Текущий контракт француза истекает в 2022-м году.

В этом сезоне Погба успел провести 13 матчей и забить два гола.

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В статье: Поль Погба Мино Райола Манчестер Юнайтед
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Комментарии (2)
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amg333 (Kyiv )
07.12.2020 в 19:12
му-му конечно молодцы,пороздают норм игроков ,а потом в ЛЧ не могут попасть)))
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СашаXM (Хмельницкий)
07.12.2020 в 18:48
нулячий игрок а понтов как будто он типа Селезнёв, ну на крайняк Месси ) или почти Ярмола )
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0


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