Ливерпуль планирует наградить Фабиньо долгосрочным контрактом с повышенной зарплатой

В ближайшее время английский "Ливерпуль" готов к продлению контракта с Фабиньо. Об этом передает Guardian.

Руководство клуба довольно игрой бразильца, а Клопп верит в полузащитника. Ему будет предложена сделка до 2025-го года, а зарплата станет одной из самых высоких среди всех футболистов.

