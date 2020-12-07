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Ливерпуль планирует наградить Фабиньо долгосрочным контрактом с повышенной зарплатой
Бразилец очень важен для Клоппа и команды
В ближайшее время английский "Ливерпуль" готов к продлению контракта с Фабиньо. Об этом передает Guardian.
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Руководство клуба довольно игрой бразильца, а Клопп верит в полузащитника. Ему будет предложена сделка до 2025-го года, а зарплата станет одной из самых высоких среди всех футболистов.
Liverpool plan to reward 'untouchable' Fabinho with new contract. Story: @FabrizioRomano https://t.co/tor1DYjmpy— Guardian sport (@guardian_sport) December 7, 2020
За "Ливерпуль" Фабиньо успел сыграть 95 матчей, выиграть Лигу Чемпионов и чемпионат Англии.
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