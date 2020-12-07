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Ливерпуль планирует наградить Фабиньо долгосрочным контрактом с повышенной зарплатой

Англия
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Бразилец очень важен для Клоппа и команды

Ливерпуль планирует наградить Фабиньо долгосрочным контрактом с повышенной зарплатой
UA-Футбол
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В ближайшее время английский "Ливерпуль" готов к продлению контракта с Фабиньо. Об этом передает Guardian.

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Руководство клуба довольно игрой бразильца, а Клопп верит в полузащитника. Ему будет предложена сделка до 2025-го года, а зарплата станет одной из самых высоких среди всех футболистов.

За "Ливерпуль" Фабиньо успел сыграть 95 матчей, выиграть Лигу Чемпионов и чемпионат Англии.

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В статье: Ливерпуль Фабиньо
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