Мурашки Клоппа, "животное" Сон Хин Мин и левитация Инсинье. Герои прошлых выходных в ФОТО

UA-Футбол собрал для вас фото главных героев из матчей ТОП-чемпионатов, которые состоялись в минувшие выходные (5-6-го декабря).

"У меня по телу мурашки побежали, когда болельщики начали петь You`ll Never Walk Alon", - так Юрген Клопп эмоционально прокомментировал возвращение болельщиков на трибуны в матчах Английской Премьер-лиги. Правда, не во всех городах. Ливерпулю повезло - праздник красные украсили уверенной победой 4:0 над "Вулверхэмптоном"

"Они пашут как животные, при всем уважении к животным, вообще я люблю животных", - Жозе Моуриньо оригинально прокомментировал игру Сон Хин Мина и Гарри Кейна в поединке с "Арсеналом". Кореец забил свой десятый гол в текущем чемпионате, что позволило "Тоттенхэму" сохранить лидерство

90-я минута матча. Джейми Варди забивает победный гол для "Лестера" в поединке против "Шеффилд Юнайтед" (1:2). А потом побежит праздновать в подкате против углового флажка и ввяжется в скандал >>

МЮ, кажется, не побеждает без скандалов. В игре с "Вест Хэмом" команда Сульшера провалила первый тайм, но переродилась после перерыва. Вот только по голу Поля Погба есть вопросы - вышел мяч перед этим в аут или нет. К слову, Мино Райола анонсировал, что француз покинет МЮ в ближайшее время

Луис Суарес вернулся после коронавируса, однако в игре с "Вальядолидом" героем был не он, а Тома Лемар. Француз забил один из двух голов, что помогло матрасникам единолично возглавить турнирную таблицу

35-летний Альваро Негредо празднует победный гол в ворота "Барселоны". Его "Кадиз", который только поднялся в Ла Лигу, одолел блаугранас со счетом 2:1. Интересно, что несколькими турами ранее команда Альваро Серверы обыграла "Реал". После 12 сыгранных матчей "Кадиз" расположился на пятом месте!

"Бавария" - "Лейпциг" - лучший матч европейского уик-энда! 3:3 в противостоянии первой и второй (на момент начала тура) команд. В этом моменте Томас Мюллер забивает свой второй гол и устанавливает окончательный итог поединка

"Боруссия" Дортмунд во втором туре подряд не может победить. На этот раз только ничья с "Айнтрахт" (1:1). Явно сказывается отсутствие Эрлинга Холанда. Пока норвежец лечится, за голы отвечают другие юные звезды - Санчо и Рейна. Джейдон ассистирует, Джованни забивает

Леонардо Бонуччи забивает победный гол в дерби с "Торино". Криштиану Роналду на этот раз был на втором плане

Сергей Милинкович-Савич в субботу обеспечил "Лацио" победу над "Специей". Сначала он ассистировал Иммобиле, а потом сам классно пробил со штрафного

Антонио Конте критиковал Ашрафа Хакими, что тот не лучшим образом адаптируется к командной стратегии. Марокканец услышал своего тренера и стал героем игры против "Болоньи" - "Интер" победил 3:1, а Хакими забил дважды

Инсинье левитирует после роскошного гола в ворота "Кротоне" (4:0). После матча главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо заявил, что если бы он сейчас был игроком, то не всегда попадал бы в основу своей нынешней команды

"Милану" понравилось быть лидером - россонери и без Ибрагимовича не сбавляют обороты, в десятом туре была обыграна "Сампдория"