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Киран Триппьер может вернуться в АПЛ
В нем заинтересован один норвежец
Киран Триппьер может вновь оказаться в АПЛ. Правый защитник заинтересовал "Манчестер Юнайтед".
По информации The Telegraph, Сульшер не очень доволен прогрессом Аарон Ван-Биссаки и рассматривает его возможных сменщиков. Киран один из первых в списке.
A good move for #MUFC? ????— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 7, 2020
Отметим, что ранее Триппьер защищал цвета "Тоттенхэма", с которым играл в финале Лиги Чемпионов.
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