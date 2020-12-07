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Киран Триппьер может вернуться в АПЛ

Англия
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В нем заинтересован один норвежец

Киран Триппьер может вернуться в АПЛ
UA-Футбол
Новина українською

Киран Триппьер может вновь оказаться в АПЛ. Правый защитник заинтересовал "Манчестер Юнайтед".

По информации The Telegraph, Сульшер не очень доволен прогрессом Аарон Ван-Биссаки и рассматривает его возможных сменщиков. Киран один из первых в списке.

Отметим, что ранее Триппьер защищал цвета "Тоттенхэма", с которым играл в финале Лиги Чемпионов.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Манчестер Юнайтед Киран Триппьер
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