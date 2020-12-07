Киран Триппьер может вернуться в АПЛ

Киран Триппьер может вновь оказаться в АПЛ. Правый защитник заинтересовал "Манчестер Юнайтед".

По информации The Telegraph, Сульшер не очень доволен прогрессом Аарон Ван-Биссаки и рассматривает его возможных сменщиков. Киран один из первых в списке.

A good move for #MUFC? ???? — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 7, 2020

Отметим, что ранее Триппьер защищал цвета "Тоттенхэма", с которым играл в финале Лиги Чемпионов.