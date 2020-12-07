АПЛ. Саутгемптон справляется с Брайтоном на его поле

Все так хорошо начиналось для хозяев. В дебюте они ни в чем не уступали гостям, отвечали атакой на атаку, создали несколько моментов и смогли заработать право на пенальти. Уорд-Праус зачем-то сыграл рукой в своей штрафной площади. Гросс развел голкипера и мяч по разным углам ворот.

Отыгрались "святые" после розыгрыша корнера, все тот же Уорд-Праус навесил на Вестергора, который головой пробил в дальний угол. Чисто английский гол от "чисто" английской команды Хазенхюттля. Во втором тайме "Саутгемптон" выглядел агрессивнее, опаснее атаковал и больше хотел победить. Все решил неоднозначный пенальти. Марч сбил Уолкер-Петерса на линии штрафной площади, арбитр долго смотрел ВАР и назначил пенальти. Ингз вышел на поле во втором тайме, только после травмы, и смог реадизовать одиннадцатиметровый.

"Святые" возвращаются на пятое место и показывают всю серьезность своих намерений. Судя по всему, в группе лидеров очень хочет пребывать "Саутгемптон" в этом чемпионате. А вот "Брайтон" находится всего в четырех очках отрыва от зоны вылета.

АПЛ. 11-й тур

Стадион: Амекс (Брайтон)

Брайтон - Саутгемптон 1:2

Голы: Гросс 25 (пен.) - Вестергор 45, Ингз 79 (пен.)

Брайтон: 1. Райан, 4. Уэбстер, 5. Данк, 34. Велтман, 2. Лампти, 3. Уайт, 8. Биссума, 20. Марч, 13. Гросс, 7. Коннолли, 18. Уэлбек.

Саутгемптон: 1. Маккарти, 2. Уолкер-Петерс, 3. Бертран, 4. Вестергор, 35. Беднарек, 6. Ромеу, 8. Уорд-Праус, 12. Дженепо (Ингз 46), 17. Армстронг, 10. Адамс, 32. Уолкотт.