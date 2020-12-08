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Клопп: Без молодых игроков мы бы пропали

Англия
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Юрген отметил вклад молодежи

Клопп: Без молодых игроков мы бы пропали
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о молодых футболистах клуба.

Поскольку из-за травм выбыли основные защитники — Трент Александр-Арнолд, Вирджил ван Дейк и Джо Гомес, — тренер привлек молодых футболистов "Ливерпуля". Речь идет о Кертисе Джонсе, Неко Уильямсе, Рисе Уильямсе и Каоимхине Келлехере.

"То, что Рис сделал в Лиге чемпионов, — исключительный момент, Неко провел два отличных матча подряд, Кертис играл так, как будто он был в клубе десять лет, а Каоимхин всегда был талантлив. Без этих футболистов мы бы пропали", — цитирует Клоппа France Football.

После 11 туров АПЛ "Ливерпуль" занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 24 балла.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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