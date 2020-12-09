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Моуринью: Резервный рефери совершил недопустимую ошибку в матче ПСЖ - Истанбул Башакшехир

Англия
(1 голосов)

Наставник Тоттенхэма считает, что с расизмом нужно усиленно бороться

Моуринью: Резервный рефери совершил недопустимую ошибку в матче ПСЖ - Истанбул Башакшехир
Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью прокомментировал расистский скандал, произошедший во время матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "ПСЖ" — "Истанбул Башакшехир". Напомним, матч был прерван из-за обвинений в расизме в адрес резервного арбитра из Румынии, назвавшего одного из тренеров турецкой команды чёрным.

"Это печальная ситуация. Необходимо бороться со всеми формами расизма. С ним никогда нельзя мириться. Я опечален, потому что не хочу видеть этого в футболе. Я лично знаю главного арбитра той встречи Овидиу Хацегана, но не знаком с резервным рефери. Хацеган — хороший парень и отличный судья.

Этот матч станет культовым. Думаю, только резервный рефери в состоянии объяснить своё поведение. Конечно, он совершил недопустимую ошибку. Только он может открыть своё сердце и извиниться. У всех в футболе есть свои обязанности, и если мы допускаем ошибки, мы несём за них ответственность. Эта встреча будет культовой, но надеюсь, такого больше не повторится", — приводит слова Моуринью Goal.com.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Истанбул ББ (Стамбул) ПСЖ
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Комментарии (11)
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kalan-86 (Анкара)
09.12.2020 в 18:07
Печальный но прекрасный повод выявить все гнилье за один раз. Достаточно подсчитать все расистские комментарии и комментаторов , чтоб приблизительно видеть общую картину в Украине. А она просто удручает...
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.12.2020 в 18:39
"Румынские СМИ сообщают, что помощник тренера турецкого клуба, Пьер Вебо, в адрес которого и был совершен акт расизма, называл во время игры бригаду арбитров цыганами.Об этом журналисту Эмануэлю Рошу сообщил один из членов бригады судей." (с) итак, кому верить?)))
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0
0
Термит (Киев)
09.12.2020 в 18:49
Ага, а Вебо ему в ответ - я никого не обзывал! Просто "gypsy" на нигерийском - это "румын"!
0
0
s@lomon (Крам&Тор$к)
09.12.2020 в 17:28
О ещё один в лужу п....л. Что может осуждать этот недотренер не имея всей информации о том, что произошло. Скоро с тотенхема до Чемпионшипа опуститься.
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+3
-5
Dr. House (Подолье)
09.12.2020 в 18:05
На данный момент Тоттенхэм лидер АПЛ, а такие писаки как ты скорее опустятся до уровня ниже плинтуса, чем Моур и Тоттенхэм. Эксперт, блъ
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+2
0
kalan-86 (Анкара)
09.12.2020 в 18:10
100% Dr. House. Есть люди, которым просто жизненно необходимо все и все на свете хейтить и обстреливать из говномета.
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.12.2020 в 17:19
да ваще нагадить на мнение жмоура!
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+2
-6
kalan-86 (Анкара)
09.12.2020 в 18:04
Вот как раз таки на мнениях таких людей и строится общественно мнение.
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.12.2020 в 18:37
общественное = стадное? это не ко мне!
0
0
Algrab (Костопiль)
09.12.2020 в 18:05
а на твою думку взагалі пох.р, сєпар.
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.12.2020 в 18:39
уйлопанка, ты уже сглотнула? пшланах!
0
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