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"Эй, Кариус". Бэйл жестко потроллил Сона на тренировке Тоттенхэма

Англия
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"Эй, Кариус". Бэйл жестко потроллил Сона на тренировке Тоттенхэма
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Валлийский вингер "Тоттенхэма" Гарет Бэйл потроллил партнера по команде Сон Хин Мина во время тренировочной сессии "шпор". Бен Дэвис пробил по воротам, а Сон решил перевоплотиться в голкипера и поймать снаряд. Правда, кореец не сумел четко зафиксировать мяч, а Бэйл решил поиздеваться над ним:

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"Эй, Кариус".

Напомним, в финале ЛЧ-2017/18 "Реал" обыграл "Ливерпуль" (3:1). Бэйл вышел на замену, оформил дубль и принес испанцам победу. Интересно, что тогдашний немецкий голкипер "красных" стал виновником обеих голов, которые забил Гарет.

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В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон) Лорис Кариус Сон Хин Мин
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