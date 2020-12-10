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"Эй, Кариус". Бэйл жестко потроллил Сона на тренировке Тоттенхэма
Гарет на связи
Валлийский вингер "Тоттенхэма" Гарет Бэйл потроллил партнера по команде Сон Хин Мина во время тренировочной сессии "шпор". Бен Дэвис пробил по воротам, а Сон решил перевоплотиться в голкипера и поймать снаряд. Правда, кореец не сумел четко зафиксировать мяч, а Бэйл решил поиздеваться над ним:
"Эй, Кариус".
Bale calling Son ‘Karius’ after he spilled the ball ???????? pic.twitter.com/1OdpMX158d— thefootballmobIG (@thefootballmob) December 9, 2020
Напомним, в финале ЛЧ-2017/18 "Реал" обыграл "Ливерпуль" (3:1). Бэйл вышел на замену, оформил дубль и принес испанцам победу. Интересно, что тогдашний немецкий голкипер "красных" стал виновником обеих голов, которые забил Гарет.
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