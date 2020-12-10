"Эй, Кариус". Бэйл жестко потроллил Сона на тренировке Тоттенхэма

Валлийский вингер "Тоттенхэма" Гарет Бэйл потроллил партнера по команде Сон Хин Мина во время тренировочной сессии "шпор". Бен Дэвис пробил по воротам, а Сон решил перевоплотиться в голкипера и поймать снаряд. Правда, кореец не сумел четко зафиксировать мяч, а Бэйл решил поиздеваться над ним:

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"Эй, Кариус".

Bale calling Son ‘Karius’ after he spilled the ball ???????? pic.twitter.com/1OdpMX158d — thefootballmobIG (@thefootballmob) December 9, 2020

Напомним, в финале ЛЧ-2017/18 "Реал" обыграл "Ливерпуль" (3:1). Бэйл вышел на замену, оформил дубль и принес испанцам победу. Интересно, что тогдашний немецкий голкипер "красных" стал виновником обеих голов, которые забил Гарет.