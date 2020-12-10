Понадобится сто миллионов. МЮ все еще заинтересован в трансфере Грилиша

"Манчестер Юнайтед" в прошлое трансферное окно не смог подписать Джека Грилиша, однако интерес на этом не закончился.

По данным The Athletic, "дьяволы" продолжают следить за игрой полузащитника, которого "Астон Вилла" оценивает в сто миллионов евро. Отметим также, что Джек приглянулся и Гвардиоле.

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В текущем сезоне Грилиш забил пять голов и отдал семь голевых передч в десяти матчах.