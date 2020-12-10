"Извини, Ханси, наверное, ты больше заслужил это". Клопп высказался о получении награды тренера года

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, которого ESPN назвал тренером года, не уверен, что заслужил эту награду.

"Заслужил ли я получить награду больше, чем Ханси Флик? Нет. В прошлом году я получил награду, так как выиграл Лигу Чемпионов.

Я не уверен, что индивидуальные призы для тренеров. В моем штабе сразу шесть человек, а не только я один. Пока я получаю приз один, мне не очень интересно, но спасибо всем, кто за меня голосовал, и извини, Ханси, вероятно, ты больше заслужил это", - заявил Клопп.