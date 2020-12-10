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"Извини, Ханси, наверное, ты больше заслужил это". Клопп высказался о получении награды тренера года

Англия
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Оба специалиста добились многого

"Извини, Ханси, наверное, ты больше заслужил это". Клопп высказался о получении награды тренера года
UA-Футбол
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, которого ESPN назвал тренером года, не уверен, что заслужил эту награду.

"Заслужил ли я получить награду больше, чем Ханси Флик? Нет. В прошлом году я получил награду, так как выиграл Лигу Чемпионов.

Я не уверен, что индивидуальные призы для тренеров. В моем штабе сразу шесть человек, а не только я один. Пока я получаю приз один, мне не очень интересно, но спасибо всем, кто за меня голосовал, и извини, Ханси, вероятно, ты больше заслужил это", - заявил Клопп.

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Отметим, что Клопп и Флик претендует на звание тренера года по версии ФИФА.

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В статье: Юрген Клопп Ханси Флик
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