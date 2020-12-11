Упс, спойлер: Моуриньо сообщил, что стал тренером месяца АПЛ до официального объявления

Менеджер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо сообщил в своем Instagram, что получил награду лучшему специалисту Английской Премьер-лиги по итогам ноября. Португалец поделился видео, на котором можно заметить, как он вместе с ассистентами общается с представителем лиги.

"Спасибо. Прежде всего, да, это награда тренеру месяца, но она принадлежит команде месяца, "шпорам" месяца. Очень много людей во всем клубе работало ради этого приза".

Отметим, что Моуриньо опередил пресс-службу Английской Премьер-лиги, руководство еще официально не объявило о его победе в голосовании ни на сайте, ни в социальных сетях. Напомним, в ноябре "Тоттенхэм" одолел "Брайтон" (2:1), "ВБА" (1:0) и "Манчестер Сити" (2:1), а также оформил мировую с "Челси" (0:0). После 11 туров "шпоры" лидируют в АПЛ.