  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Упс, спойлер: Моуриньо сообщил, что стал тренером месяца АПЛ до официального объявления
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Упс, спойлер: Моуриньо сообщил, что стал тренером месяца АПЛ до официального объявления

Англия
(1 голосов)

Эпатажный Жозе

Упс, спойлер: Моуриньо сообщил, что стал тренером месяца АПЛ до официального объявления
Новина українською

Менеджер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо сообщил в своем Instagram, что получил награду лучшему специалисту Английской Премьер-лиги по итогам ноября. Португалец поделился видео, на котором можно заметить, как он вместе с ассистентами общается с представителем лиги.

Читайте такжеМоуриньо: Кейн и Сон работают как животные, при всем уважении к животным, я люблю животных

"Спасибо. Прежде всего, да, это награда тренеру месяца, но она принадлежит команде месяца, "шпорам" месяца. Очень много людей во всем клубе работало ради этого приза".

Отметим, что Моуриньо опередил пресс-службу Английской Премьер-лиги, руководство еще официально не объявило о его победе в голосовании ни на сайте, ни в социальных сетях. Напомним, в ноябре "Тоттенхэм" одолел "Брайтон" (2:1), "ВБА" (1:0) и "Манчестер Сити" (2:1), а также оформил мировую с "Челси" (0:0). После 11 туров "шпоры" лидируют в АПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жозе Моуриньо Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Тоттенхэм (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
11.12.2020 в 13:17
Найвеличніший! Сонце!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...