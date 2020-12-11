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Моуринью признан лучшим тренером месяца

Англия
(1 голосов)

Об этом рассказал сам Жозе

Моуринью признан лучшим тренером месяца
Новина українською

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте объявила, что главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью был признан лучшим специалистом месяца в чемпионате.

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В голосовании португалец опередил Фрэнка Лэмпарда ("Челси"), Дэвида Мойеса ("Вест Хэм Юнайтед") и Уле-Гуннара Сульшера ("Манчестер Юнайтед").

В прошлом месяце "Тоттенхэм" победил "Брайтон энд Хоув Альбион" (2:1), "Вест Бромвич Альбион" (1:0) и "Манчестер Сити" (2:0), а также сыграл вничью с "Челси" (0:0). После 11 туров подопечные Моуринью занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая "Ливерпуль" по дополнительным показателям.

Напомним, Моуринью сообщил о том, что получил приз, раньше, чем пресс-служба Премьер-лиги. Наставник "шпор" выложил видео, где сидит за столом с наградой и своими помощниками и общается по видеосвязи с представителем лиги.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) АПЛ
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