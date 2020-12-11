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Жота признан лучшим игроком Премьер-лиги по версии болельщиков
Диогу забил 2 мяча в 3 матчах
Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота назван лучшим игроком Премьер-лиги в ноябре по версии болельщиков, сообщается в Twitter Профессиональной футбольной ассоциации.
В ноябре Жота забил 2 мяча в 3 матчах чемпионата. Всего в АПЛ-2020/21 24-летний португалец отличился 5 раз в 9 играх.
Лучшим футболистом месяца по версии Премьер-лиги был признан хавбек "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш.
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