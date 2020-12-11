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СМИ: Ювентус рассмотрит вариант обмена Роналду на Погба
Португалец может вернуться в АПЛ?
Мино Райола, исполняющий обязанности агента Поля Погба, недавно заявил, что француз хочет покинуть "МЮ". И уже сейчас у полузащитника появился интересный вариант.
По данным AS, который ссылается на The Independent, его хочет вернуть "Ювентус". В составе "зебр" он играл рядом с Пирло, который недавно возглавил "Юве".
В Англию может быть отправлен Криштиану Роналду. Руководство команды не исключает такого варианта, так как португалец не вписывается в командный футбол нового тренера.
Отметим, что контракт Криштиану истекает летом 2022-го года.
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