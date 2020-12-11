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СМИ: Ювентус рассмотрит вариант обмена Роналду на Погба

Англия
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Португалец может вернуться в АПЛ?

СМИ: Ювентус рассмотрит вариант обмена Роналду на Погба
UA-Футбол
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Мино Райола, исполняющий обязанности агента Поля Погба, недавно заявил, что француз хочет покинуть "МЮ". И уже сейчас у полузащитника появился интересный вариант.

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По данным AS, который ссылается на The Independent, его хочет вернуть "Ювентус". В составе "зебр" он играл рядом с Пирло, который недавно возглавил "Юве".

В Англию может быть отправлен Криштиану Роналду. Руководство команды не исключает такого варианта, так как португалец не вписывается в командный футбол нового тренера.

Отметим, что контракт Криштиану истекает летом 2022-го года.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Поль Погба Манчестер Юнайтед
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Источник:
AS

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