СМИ: Ювентус рассмотрит вариант обмена Роналду на Погба

Мино Райола, исполняющий обязанности агента Поля Погба, недавно заявил, что француз хочет покинуть "МЮ". И уже сейчас у полузащитника появился интересный вариант.

По данным AS, который ссылается на The Independent, его хочет вернуть "Ювентус". В составе "зебр" он играл рядом с Пирло, который недавно возглавил "Юве".

В Англию может быть отправлен Криштиану Роналду. Руководство команды не исключает такого варианта, так как португалец не вписывается в командный футбол нового тренера.

Отметим, что контракт Криштиану истекает летом 2022-го года.