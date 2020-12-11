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Третий раз за год. Бруну Фернандеш признан игроком месяца в АПЛ
Португалец в сумасшедшей форме
АПЛ продолжает подводить итоги ноября. Вслед за лучшим наставником, был выбран и лучший игрок последнего осеннего месяца 2020-го года.
Награду получил Бруну Фернандеш. Португальский полузащитник "Манчестер Юнайтед" успел сыграть четыре матча, забить четыре гола и отдать одну голевую.
Introducing your @EASPORTSFIFA Player of the Month for November...— Premier League (@premierleague) December 11, 2020
✨ @B_Fernandes8 ✨#PLAwards pic.twitter.com/0JgM33blYu
Отметим, что подобная награда стала для Бруну уже третьей в 2020-м году. Ранее подобный трюк удался только Харри Кейну.
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