Третий раз за год. Бруну Фернандеш признан игроком месяца в АПЛ

АПЛ продолжает подводить итоги ноября. Вслед за лучшим наставником, был выбран и лучший игрок последнего осеннего месяца 2020-го года.

Награду получил Бруну Фернандеш. Португальский полузащитник "Манчестер Юнайтед" успел сыграть четыре матча, забить четыре гола и отдать одну голевую.

Отметим, что подобная награда стала для Бруну уже третьей в 2020-м году. Ранее подобный трюк удался только Харри Кейну.