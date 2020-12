Третий раз за год. Бруну Фернандеш признан игроком месяца в АПЛ

АПЛ продолжает подводить итоги ноября. Вслед за лучшим наставником, был выбран и лучший игрок последнего осеннего месяца 2020-го года.

Награду получил Бруну Фернандеш. Португальский полузащитник "Манчестер Юнайтед" успел сыграть четыре матча, забить четыре гола и отдать одну голевую.

Introducing your @EASPORTSFIFA Player of the Month for November...



✨ @B_Fernandes8 ✨#PLAwards pic.twitter.com/0JgM33blYu