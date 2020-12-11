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Еще и победный. Защитник Фулхэма стал автором лучшего гола месяца в АПЛ
Получилось красиво
АПЛ продолжает подводить итоги месяца. Был выбран лучший гол ноября.
Награду получил защитник "Фулхэма" Ола Аина, который второго ноября поразил ворота "Вест Бромвича". Этот удар стал победным и принес победу команде из Лондона.
???? "Absolutely outstanding" ???? @FulhamFC defender Ola Aina is the @premierleague Goal of the Month winner for November.— Budweiser Football (@budfootball) December 11, 2020
Congratulations, @Aina2Ola ???? #BeAKing pic.twitter.com/WIN5JMMu7b
Отметим, что лучшим игроком месяца стал
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