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Еще и победный. Защитник Фулхэма стал автором лучшего гола месяца в АПЛ

Англия
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Получилось красиво

Еще и победный. Защитник Фулхэма стал автором лучшего гола месяца в АПЛ
UA-Футбол
Новина українською

АПЛ продолжает подводить итоги месяца. Был выбран лучший гол ноября.

Награду получил защитник "Фулхэма" Ола Аина, который второго ноября поразил ворота "Вест Бромвича". Этот удар стал победным и принес победу команде из Лондона.

Отметим, что лучшим игроком месяца стал полузащитник "МЮ".

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В статье: Фулхэм (Лондон) Ола Аина
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