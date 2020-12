Еще и победный. Защитник Фулхэма стал автором лучшего гола месяца в АПЛ

АПЛ продолжает подводить итоги месяца. Был выбран лучший гол ноября.

Награду получил защитник "Фулхэма" Ола Аина, который второго ноября поразил ворота "Вест Бромвича". Этот удар стал победным и принес победу команде из Лондона.

???? "Absolutely outstanding" ???? @FulhamFC defender Ola Aina is the @premierleague Goal of the Month winner for November.



Congratulations, @Aina2Ola ???? #BeAKing pic.twitter.com/WIN5JMMu7b