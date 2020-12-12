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Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 12-го тура АПЛ
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 12-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".
Дерби Манчестера – одно из самых главных противостояний на Туманном Альбионе. Подопечные Сульшера и Гвардиолы соседствуют в турнирной таблице первенства, что еще больше подливает масла в огонь. Собираются ли исправлять свое положение "горожане"? Докажет ли Сульшер, что он именно тот, кто нужен "красным дьяволам" в столь непростой для команды момент? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 12 декабря – в 19:25 по киевскому времени.
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