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АПЛ. Лидс уступает Вест Хэму

Англия
(1 голосов)

Волевая победа лондонцев, при этом Ярмоленко все еще вне игры

АПЛ. Лидс уступает Вест Хэму
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АПЛ. 12-й тур

Стадион: Элланд Роуд (Лидс)

Лидс - Вест Хэм 1:2

Голы: Клих 6 (пен.) - Соучек 25, Огбонна 80

Лидс: 1. Меслье, 2. Эйлинг, 6. Купер, 10. Алиоски, 15. Даллас, 22. Харрисон, 23. Филлипс, 43. Клих, 18. Рафинья, 9. Бамфорд, 20. Родриго.

Вест Хэм: 1. Фабиански, 3. Крессуэлл, 4. Бальбуэна, 5. Цоуфал, 21. Огбонна, 18. Форнальс, 28. Соучек, 41. Райс, 9. Бенрахма, 17. Боуэн, 22. Алле.

Предупреждения: Алиоски 33 - Фабиански 3, Нобл 90+1

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В статье: Лидс Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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