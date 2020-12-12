Англия
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АПЛ. Лидс уступает Вест Хэму
Волевая победа лондонцев, при этом Ярмоленко все еще вне игры
АПЛ. 12-й тур
Стадион: Элланд Роуд (Лидс)
Лидс - Вест Хэм 1:2
Голы: Клих 6 (пен.) - Соучек 25, Огбонна 80
Лидс: 1. Меслье, 2. Эйлинг, 6. Купер, 10. Алиоски, 15. Даллас, 22. Харрисон, 23. Филлипс, 43. Клих, 18. Рафинья, 9. Бамфорд, 20. Родриго.
Вест Хэм: 1. Фабиански, 3. Крессуэлл, 4. Бальбуэна, 5. Цоуфал, 21. Огбонна, 18. Форнальс, 28. Соучек, 41. Райс, 9. Бенрахма, 17. Боуэн, 22. Алле.
Предупреждения: Алиоски 33 - Фабиански 3, Нобл 90+1
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