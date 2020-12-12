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Лэмпард хочет видеть Алабу в Челси

Англия
(1 голосов)

Австриец может покинуть Мюнхен летом

Лэмпард хочет видеть Алабу в Челси
Новина українською

"Челси" заинтересован в подписании универсала "Баварии" Давида Алабы, сообщает ESPN.

Действующий контракт Алабы с "Баварией" истекает в конце этого сезона, и у сторон существуют непреодолимые разногласия насчет продления сотрудничества. Все идет к тому, что Давид покинет Мюнхен в конце сезона свободным агентом, однако вступить в переговоры с заинтересованными клубами из-за рубежа и даже заключить предварительный контракт игрок сборной Австрии может, уже начиная с 1 января.

Интерес к игроку лично проявляет наставник "синих" Фрэнк Лэмпард.

Ранее сообщалось, что Алаба хочет получать 20 миллионов евро за сезон. На него также претендует "Реал" и "ПСЖ".

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В статье: Давид Алаба Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Челси (Лондон) ПСЖ
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