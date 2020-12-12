Манчестер Сити включился в гонку за Холандом

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд имеет ещё один вариант продолжения карьеры.

По информации Daily Mail, помимо "МЮ", игрока теперь ведут и их соседи из "Сити".

"Горожане" рассматривают Холанда в качестве потенциальной замены 32-летнему Серхио Агуэро, который может стать свободным агентом по окончанию сезона.

В 8 матчах сезона Бундеслиги Холанд забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи. Всего на счету Эрлинга 33 гола в 32 матчах за "Боруссию".