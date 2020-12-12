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Манчестер Сити включился в гонку за Холандом
"Горожане" видят в нём замену для Агуэро
Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд имеет ещё один вариант продолжения карьеры.
По информации Daily Mail, помимо "МЮ", игрока теперь ведут и их соседи из "Сити".
"Горожане" рассматривают Холанда в качестве потенциальной замены 32-летнему Серхио Агуэро, который может стать свободным агентом по окончанию сезона.
В 8 матчах сезона Бундеслиги Холанд забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи. Всего на счету Эрлинга 33 гола в 32 матчах за "Боруссию".
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Комментарии (2)
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SulemaCoto
12.12.2020 в 10:19
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Kolibri (Киевоград)
12.12.2020 в 09:54
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