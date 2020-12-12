  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Сити включился в гонку за Холандом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити включился в гонку за Холандом

Англия
(1 голосов)

"Горожане" видят в нём замену для Агуэро

Манчестер Сити включился в гонку за Холандом
Новина українською

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд имеет ещё один вариант продолжения карьеры.

По информации Daily Mail, помимо "МЮ", игрока теперь ведут и их соседи из "Сити".

"Горожане" рассматривают Холанда в качестве потенциальной замены 32-летнему Серхио Агуэро, который может стать свободным агентом по окончанию сезона.

В 8 матчах сезона Бундеслиги Холанд забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи. Всего на счету Эрлинга 33 гола в 32 матчах за "Боруссию".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Сити (Англия) Манчестер Юнайтед Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
SulemaCoto
12.12.2020 в 10:19
CEKC Знaкoмствa - здеcь все девки дaют в пoпу и бepут в pот, бeз дeнeг и oтношeний, все бeсплатнo и анoнимнo! Зaxоди и выбeрай дeвку ------- nah.uy/eksuxx
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
12.12.2020 в 09:54
Как включился, так и выключится.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...