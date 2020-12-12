Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его коллега из "Ман Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не нуждается в его поддержке.

"Критика в адрес Сульшера? Вот почему мы так много зарабатываем! У меня нет никаких сомнений в его качествах. Но мне не нужно его поддерживать, потому что он достаточно силён.

У них была сложная группа в Лиге Чемпионов. И да, я думаю, что из вылета раздули слишком большую историю. Но если бы они вылетели в 1/8, неужели была бы такая большая разница с тем, что произошло?

Все мы знаем, как это работает. У Марсьяля было два чистых голевых момента, и реализуй он хоть один из них – всё было бы совсем иначе. Но такова реальность футбола: когда ты выигрываешь – ты гений, а при поражениях нам грозит увольнение", – цитирует Хосепа Sky Sports.