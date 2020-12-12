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Гвардиола – о давлении СМИ на Сульшера: Вот почему мы так много получаем
Наставник "горожан" высказался перед дерби Манчестера
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его коллега из "Ман Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не нуждается в его поддержке.
"Критика в адрес Сульшера? Вот почему мы так много зарабатываем! У меня нет никаких сомнений в его качествах. Но мне не нужно его поддерживать, потому что он достаточно силён.
У них была сложная группа в Лиге Чемпионов. И да, я думаю, что из вылета раздули слишком большую историю. Но если бы они вылетели в 1/8, неужели была бы такая большая разница с тем, что произошло?
Все мы знаем, как это работает. У Марсьяля было два чистых голевых момента, и реализуй он хоть один из них – всё было бы совсем иначе. Но такова реальность футбола: когда ты выигрываешь – ты гений, а при поражениях нам грозит увольнение", – цитирует Хосепа Sky Sports.
"Манчестер Юнайтед" примет соседей из "Сити" сегодня, 12 декабря. Игра стартует в 19:30.
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