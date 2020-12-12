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Клопп: Окслейд-Чемберлен вскоре вернется в свою лучшую форму

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Наставник уверен, что серьезные травмы не оставили следа на игроке

Клопп: Окслейд-Чемберлен вскоре вернется в свою лучшую форму
Новина українською

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен сможет стать прежним игроком и вернуться в свою лучшую форму.

Ранее на текущей неделе Окслейд-Чемберлен возобновил полноценные тренировки, окончательно восстановившись после повреждения связок колена, полученного в предсезонный период в августе.

"По тому, как Окс тренируется и какую работу проделал до сих пор, вы можете сразу же увидеть его мастерство. Он игрок, который делает разницу. Скорость, техника, владение обеими ногами — все это при нем. Он может выступать на различных позициях, забивать голы, и когда он наконец сыграет за нас — я не знаю, произойдет это на текущей неделе или на следующей, — это станет большим плюсом для нас.

Как долго ты сможешь демонстрировать это во время матча, зависит от уровня твоей физической готовности и количества проведенных тренировок. Конечно, было бы глупо ожидать, что он вернется в состоянии, как в лучший момент своей карьеры.

Кто-то скажет: "О, он уже не тот, как был прежде, У меня нет времени на такие глупости. Окс — выдающийся игрок, всегда таким был и всегда будет. Всегда ли он играл идеально? Нет. Но он провел несколько действительно хороших матчей, которые нам очень помогли.

Чем дольше он сможет избегать травм, тем лучше. На сей раз у нас есть уверенность, что это продлится до конца его карьеры", — цитирует Клоппа The Guardian.

Напомним, за последние два года Окслейд-Чемберлен перенес две серьезные травмы колена.

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В статье: Юрген Клопп Алекс Окслейд-Чемберлен Ливерпуль
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